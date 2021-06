Samsung annuncia la sua presenza al Mobile World Congress 2021

Come confermato ufficialmente attraverso una foto ufficiale dell’azienda, Samsung Electronic prenderà parte con una sessione virtuale Samsung Galaxy al Mobile World Congress 2021 (MWC) di Barcellona. Questa si terrà dal 28 giugno all’1 luglio, e in questi giorni potremo scoprire man mano quali saranno tutti i partecipanti che coloreranno l’evento attraverso annunci dedicati e novità da presentare all’utenza.

Dopo la cancellazione della conferenza nel 2020, siamo ben lieti di poter scoprire le novità dedicate al mondo mobile attraverso le varie conferenze ufficiali. Samsung è uno dei colossi più importanti del settore, e potrebbe davvero conquistare il palco virtuale attraverso la sua presentazione.

Come dichiarato ufficialmente, durante quest’occasione l’azienda mostrerà le grandi possibilità che l’ecosistema di dispositivi connessi targati Galax potrà offrire. La conferenza si terrà nello specifico alle 19:15 (ora italiana) del 28 giugno 2021, e possiamo aspettarci grandi cose in merito stando alle prime dichiarazioni. Sarà possibile ammirare la diretta anche sul canale YouTube ufficiale di Samsung (https://www.youtube.com/samsung) e sulla pagina ufficiale dell’evento, accessibile attraverso questo link (www.mwcbarcelona.com).

La foto ufficiale non fa trasparire purtroppo molti dettagli in merito a quello che potremo aspettarci, ma le dichiarazioni ci fanno ben sperare in merito alle novità che potrebbero essere presentate ufficialmente per il mondo mobile durante la presentazione.

Sappiamo che verrà approfondita in particolar modo la categoria degli smartwatch e pare che sia possibile aspettarsi una vera e propria “nuova era” di esperienza in questo campo, che dovrà essere mostrata all’evento. Che si tratti di nuovi modelli, o di feature inaspettate, non ci resterà che prestare particolare attenzione. Avremo modo di scoprire ulteriori dettagli in merito ai miglioramenti sulla sicurezza e sull’innovazione da parte dell’azienda.

Anche se la conferenza pare strizzare l’occhiolino ai wereable, non è detto che l’azienda non ci sorprenda anche con ulteriori novità, specialmente per quanto concerne il lato degli smartphone.