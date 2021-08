Samsung Z Fold 3: ancora leak dettagliati sul pieghevole

Si continua a parlare del nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 in vista dell’annuncio, previsto per la giornata dell’11 agosto al Samsung Unpacked, come anche del suo fratello Z Flip 3. I leak ci hanno già anticipato molteplici dettagli nel corso delle ultime settimane, ma questa volta le voci di corridoio si sono spinte ancora più oltre, svelando ulteriori (possibili) caratteristiche del Z Fold 3. Scopriamo quindi insieme di che si tratta.

WinFuture ha parlato di un dispositivo lungo 158,2 mm e largo 128,1 mm quando aperto, nonché spesso solamente 6,4 mm. Da chiuso dovremmo trovarci davanti a uno spessore di 14,4 mm e larghezza di 67,1 mm, con anche un peso totale minore rispetto ai precedenti 271 grammi. I due display dovrebbero essere nel primo caso un 6,2 pollici da 120Hz con risoluzione 2.260 x 832, e nel secondo un 7,6 pollici con risoluzione 2.208 x 1768.

Troviamo poi sotto la scocca 12 GB di RAM, SoC Snapdragon 888 e possibilità di scelta fra 256 GB o 512 GB, senza porta microSD per l’espansione. WinFuture ha parlato di una fotocamera da 4MP sotto al display, una 10MP per i selfie e 3 da 12MP. Infine, si parla di batteria da 4.400mAh, speaker con supporto al Dolby Atmos, supporto all’S Pen, certificazione IPX8 e possibilità di ricarica wireless. Per le colorazioni sembra che avremo modo di acquistare il Samsung Galaxy Z Fold 3 come Phantom Green, Phantom Black e Phantom Silver.

Per il momento, non ci resta che rimanere in attesa di conferme ufficiali da parte di Samsung. Ne approfittiamo per ricordarvi che quanto riportato in questo articolo, come anche le altre dichiarazioni non ufficiali, potrebbe essere confermato come smentito dal produttore, anche magari in seguito a cambi dell’ultimo minuto. Prima di lasciarvi, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato in cui abbiamo parlato del possibile prezzo chiacchierato relativo ai Samsung Galazy Z Fold 3 e Z Flip 3.