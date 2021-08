Razer Zephyr: la mascherina smart N95 è sempre più vicina

Razer ha aperto una lista d'attesa per la sua mascherina smart Razer Zephyr (ex Project Hazel). Ecco cosa c'è da sapere.

La conoscevate come Project Hazel, ora si chiama Razer Zephyr. La mascherina smart di Razer è diventata ufficialmente un prodotto reale e l’azienda ha aperto una lista d’attesa. Al momento Razer non ha ancora annunciato una possibile data di release. Gli interessati possono registrare la loro email, in modo da venire informati non appena i preorder verranno ufficialmente aperti.

Project Hazel is now officially Razer Zephyr – the latest evolution of our wearable air purifier. Designed to be safe, social and sustainable, Razer Zephyr sports 99% BFE, a secure silicon face seal and anti-fog coating. Join our community beta test: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ — R Λ Z Ξ R (@Razer) August 6, 2021

Project Hazel è stato presentato proprio quando il mondo iniziava a fare i conti con la pandemia. All’epoca il progetto era sembrato una sorta di pesce d’aprile in anticipo – Razer non si è mai tirata indietro per quel che riguarda gli scherzi – e invece, a distanza di pochi mesi, eccoci qua. La mascherina ‘cyberpunk’ con tanto di led RGB e funzioni smart si farà veramente e siamo sempre più vicini al suo debutto.

La mascherina – promette Razer – offre la stessa identica protezione garantita dai DPI N95, uno dei livelli di protezione più elevati. La cuffia monta un microfono e degli speaker radiofonici, in modo da non compromettere la qualità delle conversazioni.

Razer inizialmente aveva parlato di una possibile release iniziale ad ottobre del 2021. Non è chiaro se sarà in grado di raggiungere questo obiettivo e non è ancora stato comunicato un possibile prezzo ufficiale.

La mascherina Zephyr dovrebbe poi avere una release ‘a singhiozzo’: ciclicamente il sito metterà a disposizione dei clienti un drop di unità in quantità limitata, un po’ come siamo già abituati a vedere per le console di ultima generazione.