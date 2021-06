Project Hazel: la mascherina N95 di Razer si fa veramente, presto il primo drop sul sito ufficiale

Con un look decisamente cyberpunk, Project Hazel sembrava dovesse l’ennesimo concept di Razer destinato a rimanere nel cassetto dei progetti morti sul nascere. E invece la mascherina N95 Sci-Fi di Razer si farà davvero, l’annuncio è arrivato durante l’E3 2021 direttamente da Min-Liang Tan, CEO del brand.

We know you’ve been waiting for the Project Hazel smart mask to become a reality – we’re working on it and there’ll be news soon! Meantime, we’ve made our Project Hazel smart mask available as an Instagram AR Filter. Check out how it looks like on you: https://t.co/jGFjDnZHDU pic.twitter.com/j8bo5twjYU

— R Λ Z Ξ R (@Razer) April 24, 2021