Huawei lavora a uno smartphone pieghevole? Spunta il brevetto

Sembra che Huawei stia attualmente al lavoro su uno smartphone pieghevole per combattere la concorrenza, come ha recentemente anticipato un brevetto pubblicato.

Si è già parlato tempo a dietro del possibile debutto di uno smartphone pieghevole realizzato da Huawei, azienda che sembra non aver per nulla buttato la spugna, ed essere invece agguerrita al fine di combattere la concorrenza per portare la sua idea del prodotto ai consumatori. LetsGoDigital ha infatti recentemente scovato una chicca pubblicata dall’azienda che non può che attirare l’attenzione, considerando che si tratta di un dispositivo pieghevole che potrebbe riuscire a raggiungere con il proprio schermo la grandezza di un tablet. Tuttavia, sembra che questo avrebbe modo di presentarsi al contempo in forma particolarmente compatta.

Il brevetto in questione mostra uno smartphone pieghevole che pare riuscire ad allungare la superficie del proprio schermo visibile fino al 70%, utilizzando un sistema di magneti e riuscendo all’apparenza a non creare alcuna piega o problema durante la fruizione, che possa quindi generare problemi per l’utente. Il tutto dovrebbe avvenire grazie a un totale di 3 possibili posizioni del display, che una volta piegato occuperebbero come accennato una superficie minuscola rispetto a quella massima.

Non sappiamo ancora se all’effettivo l’azienda stia lavorando al prodotto, ma ci sono per fortuna delle buone notizie il tal senso. Sembra infatti che il brevetto in questione sia stato pubblicato questo mese, nonostante un deposito all’inizio del 2021, il che farebbe quindi sperare sulla decisione da parte di Huawei di voler continuare questo progetto, a tratti bizzarro ma potenzialmente in grado di sbaragliare la concorrenza.

Ricordiamo che questo mese, nello specifico proprio nella giornata dell’11 agosto, avremo modo di vedere le novità del mondo degli smartphone pieghevoli attraverso il nuovo evento Samsung Unpacked, in cui ci aspettiamo di scoprire tutti i dettagli sui nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, fra cui anche possibili conferme sul prezzo trapelato negli ultimi giorni.