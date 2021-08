Elon Musk è di gran lunga il CEO più pagato al mondo

Bloomberg ha fatto i conti in tasca ai CEO e dirigenti d’azienda più pagati nel corso del 2020. A dominare la classifica è Elon Musk, che da Tesla ha ottenuto oltre 6 miliardi e mezzo di dollari, tutti in opzioni dell’azienda.

Una caratteristica ricorrente, osservando i compensi degli amministratori più ricchi del mondo.

Quasi tutti hanno un compenso completamente sbilanciato in azioni, benefit e altri premi per la produttività. Solo una piccola percentuale è in contanti.

Quanto a Musk, lo avevamo già spiegato tempo fa: non percepisce un vero e proprio stipendio da Tesla, ma viene ricompensato al raggiungimento di alcuni specifici risultati trimestrali. Contando che l’azienda non sta mancando un colpo da oltre un anno a questa parte, e contando che le azioni Tesla sono passate dal valere 70 dollari (gennaio 2020) a valerne oltre 700, ben si spiega il ricco bottino accumulato dall’imprenditore nel corso del 2020. Anche per l’assenza di uno stipendio in contanti (le opzioni sono vincolate e non possono essere vendute per diverso tempo), il WSJ un anno fa aveva descritto Elon Musk come “cash poor”, ossia privo di grossa liquidità. Nel frattempo l’imprenditore si è disfatto di tutto il suo patrimonio immobiliare, motivo per cui la situazione dovrebbe essere cambiata radicalmente.

Scorrendo la classifica, nessuno si avvicina nemmeno lontanamente al compenso da record dato da Tesla ad Elon Musk. Al secondo posto troviamo Mike Pykosz, il CEO di Oak Street Health, con un compenso di mezzo miliardo di dollari. Al sesto posto troviamo Alex Karp della Palanthir Technology (369 di dollari milioni), mentre Tim Cook – in ottava posizione – nel 2020 ha guadagnato 265 milioni di dollari.

I C-Level più pagati negli Stati Uniti nel 2020

Nome Azienda Compenso* ($) 1 Elon Musk

CEO Tesla 6,658,803,818 2 Mike Pykosz

CEO Oak Street Health 568,442,024 3 Trevor Bezdek

Co-CEO GoodRx Holdings 497,838,903 4 Douglas Hirsch

Co-CEO GoodRx Holdings 497,836,647 5 Eric Wu

CEO Opendoor Technologies 388,713,679 6 Alex Karp

CEO Palantir Technologies 369,553,959 7 Geoffrey Price

COO Oak Street Health 356,271,777 8 Tim Cook

CEO Apple 265,043,550 9 Griffin Myers

CMO Oak Street Health 221,354,227 10 Chad Richison

CEO Paycom Software 220,003,916

*Valore totale dato da diversi fattori, come bonus, stock, etc.