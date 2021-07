Marvel: David Goyer spiega perché la Casa delle Idee ha più successo di DC Comics al cinema

La differenza tra il successo al cinema della Marvel rispetto alla DC Comics è abbastanza notevole, e, soprattutto, la Casa delle Idee è riuscita a produrre un universo ben strutturato e che funziona perfettamente. David Goyer è stato sceneggiatore di Batman v Superman, e non solo, ed in un’intervista al The Hollywood Reporter ha provato a spiegare il perché la Marvel lo scorso decennio abbia riscosso maggiore successo rispetto alla DC Comics al cinema.

Queste sono le parole di Goyer:

Penso che uno degli elementi principali sia il fatto che la Marvel abbia da quindici anni a questa parte una forte leadership, cosa che la DC non ha. E questo è un problema molto grande, perché è difficile prendere decisioni importanti quando la leadership cambia di continuo. E poi un altro motivo del grande successo della Marvel al cinema è il fatto che i loro adattamenti sono molto fedeli rispetto al materiale originale: Ant-Man sembra quello dei fumetti, così come Hulk, e via dicendo. Cercano quindi di rispettare gli intenti originali dei vari personaggi. Perciò la Marvel si ritrova con un universo narrativo cospicuo, accompagnata da una forte leadership, ed è fedele al materiale originale.

Insomma, ci sono abbastanza elementi per poter dire che si tratta di una buona analisi.