Batman v Superman: Zack Snyder rivela i titoli alternativi

Zack Snyder, durante il Justice Con, ha raccontato di come i titoli presi in considerazione per Batman v Superman fossero diversi.

Batman v Superman è stato al centro di varie controversie, e tra queste c’è stata anche quella del titolo del film: Zack Snyder ha voluto rivelare, una volta per tutte, i titoli alternativi ipotizzati per il grande incontro cinematografico dedicato a i due personaggi dei fumetti.

Il regista, parlando al Justice Con, ha fatto notare come l’idea di inserire quella semplice ‘v’ oppure il ‘versus’ sia stata al centro di varie discussioni. Snyder ha parlato anche del fatto di voler inserire qualcosa di più poetico nel titolo, come la frase ‘Son of Sun and Knight of Night‘, ovvero ‘Figlio del Sole e Cavaliere della Notte’. Anche questa idea è stata rifiutata dagli Studios.

Mentre Chris Terrio ha parlato del fatto che, inizialmente, si volesse rendere chiaro il riferimento alla Justice League, inserendola proprio nel titolo. Tra i titoli presi in considerazione in questo senso c’erano: Justice League Foundation, e Justice League Rising. Ma, alla fine si arrivò a Batman v Superman: Dawn of Justice.

Precedentemente lo stesso Terrio aveva dichiarato: