Batman v Superman doveva avere un titolo diverso

Chris Terrio durante l’intervista a Vanity Fair ha svelato diversi particolari delle produzioni DC Comics a cui ha partecipato, e tra queste c’è anche Batman v Superman, che secondo lo sceneggiatore non era stato programmato per avere il titolo Dawn of Justice.

Terrio ha raccontato che Ben Affleck, con cui aveva lavorato in Argo, lo aveva contattato dicendo che era stato ingaggiato per questo film di Superman con Batman, e che voleva un suo contributo alla sceneggiatura. Terrio ha perciò rivelato sul titolo di Batman v Superman:

Ho scritto un trattamento del film, che non era intitolato Batman v Superman: Dawn of Justice. Non avevo dato un nome allo script. Ne ho scoperto il titolo trovandolo su internet, così come tutto il resto del mondo. Non sono stato consultato per questa cosa, e ne sono rimasto sorpreso. Non lo avrei intitolato Batman v Superman: Dawn of Justice.