Amazon Fire TV Cube: disponibile Zoom per la seconda generazione

Come annunciato ufficialmente da Amazon, i Fire TV Cube sono ora in grado di permettere agli utenti di partecipare alle chiamate di Zoom. Per il momento, si tratta di una novità esclusiva alla seconda generazione di dispositivi, ovvero quella arrivata nel 2019 dopo un primo modello da parte dell’azienda. Il supporto è quindi già disponibile, e anche se questo sarebbe risultato più utile diversi mesi a dietro, il dispositivo potrà ancora rendersi utile per gli utenti in tal senso.

Tuttavia, c’è da specificare che non sarà possibile sfruttare la novità senza prima aver preso alcune accortezze in merito al setup per permettere al Fire TV Cube di Amazon di sfruttare Zoom al meglio. Vi lasciamo qui di seguito la dichiarazione dettagliata dell’azienda in merito alla questione:

Dovrai connettere una webcam che supporta almeno la USB Video Class (UVC) con almeno una risoluzione di 720p a 30 fps al tuo Fire TV Cube utilizzando un adattatore da USB a micro USB. Per una migliore esperienza, raccomandiamo webcam con risoluzione a 1080p e un angolo di visione dai 60 ai 90 gradi almeno 6 o 10 piedi lontano dal TV (da 1,8 a 3 metri circa). Non raccomandiamo l’utilizzo di webcam 4K.

Come spiegato dall’azienda inoltre, sarà sufficiente chiedere ad Alexa di entrare in un meeting e di pronunciare anche vocalmente l’ID e il codice al fine di far funzionare tutto il sistema automaticamente. Per fortuna il meccanismo è quindi particolarmente comodo, nonostante un setup che per alcuni potrebbe risultare leggermente insidioso, per via della richiesta di webcam non particolarmente obsolete e di un adattatore.

Vi abbiamo recentemente parlato di alcune novità introdotte all’interno del sistema di Zoom in un articolo dedicato. Si tratta di funzionalità legate agli eventi e ad app di terze parti, di cui potete scoprire tutti i dettagli accedendo all’articolo presente a questo link.