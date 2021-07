Zoom: arrivano Events e app di terze parti

Coloro che utilizzano giornalmente Zoom ricevono oggi delle ottime notizie, visto che la consolidata piattaforma con il principale focus nelle riunioni ha deciso di espandersi con delle feature particolarmente utili e gradite, che potranno rendere l’esperienza dei consumatori decisamente migliore grazie alle nuove possibilità offerte.

Nello specifico, è stata annunciata innanzitutto Zoom Events, funzionalità che permette di organizzare eventi virtuali e presentazioni interattive, fra multisessioni e registrazioni che possono anche comprendere dei ticket da dover acquistare. Le novità permettono di gestire al meglio con le funzionalità aggiunte dei veri e propri eventi, senza dover ricorrere a programmi di terze parti per quel che concerne l’organizzazione.

Troviamo infine l’arrivo delle Apps di Zoom, ovvero dei programmi di terze parti che sono adesso disponibili all’interno della piattaforma. Al momento sono presenti circa una trentina di queste, alle quali è possibile accedere recandosi nella sezione dedicata appena inserita dall’azienda. Si passa da novità utili, come quella targata Dropbox, addirittura a veri propri giochi, il che conferma quanto questa novità possa essere colta a pieno dagli sviluppatori per migliorare le potenzialità della piattaforma con nuovi contenuti.

Vi lasciamo qui di seguito alla dichiarazione di Zeus Kerravala, Principal Analyst di ZK Research:

Le Apps di sono una componente importante nella transizione di Zoom da app a piattaforma, permettendo l’integrazione di terze parti all’interno di Zoom. Questa feature fornisce app di intrattenimento, produttività e benessere e mantenendo l’esperienza di meeting di Zoom per gli utenti.

La crescita di Zoom continua ormai da molto tempo e questi aggiornamenti potranno davvero fare la differenza per moltissimi utenti. C’è da specificare che l’azienda ha già recentemente parlato dei suoi piani a lungo termine per migliorarsi dopo il termine della pandemia globale, che ha reso Zoom particolarmente utile per moltissime tipologie di utenti, e ha acquisito Five9 per tale scopo. Vi rimandiamo al nostro articolo dedicato per tutti i dettagli.