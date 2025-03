Roblox presenta Cube 3D, nuovo modello AI generativo open source

Roblox ha annunciato il lancio di Cube 3D, il suo primo modello di intelligenza artificiale fondazionale dedicato alla generazione di oggetti tridimensionali. La piattaforma, nota per il suo universo di esperienze interattive create dagli utenti, ha deciso non solo di rilasciare questa tecnologia ma anche di renderla open source, permettendo alla comunità di sviluppatori di accedere liberamente al codice e potenzialmente contribuire al suo sviluppo.

Un approccio innovativo alla generazione di contenuti 3D

“Con Cube, intendiamo rendere la creazione 3D più efficiente”, afferma Roblox nel comunicato stampa di presentazione. “Grazie alla generazione di mesh tridimensionali, gli sviluppatori possono esplorare rapidamente nuove direzioni creative e aumentare la loro produttività decidendo velocemente quali progetti portare avanti”.

Il modello adotta un approccio innovativo ispirato ai sistemi di intelligenza artificiale per la generazione di testo. Come spiegato dalla stessa azienda: “Ci siamo ispirati ai modelli all’avanguardia addestrati su token di testo (o insiemi di caratteri) in modo che possano prevedere il token successivo per formare una frase. La nostra innovazione si basa sulla stessa idea di base. Abbiamo costruito la capacità di tokenizzare oggetti 3D e comprendere le forme come token, addestrando Cube 3D a prevedere il token di forma successivo per costruire un oggetto tridimensionale completo”.

Questo metodo offre un significativo passo avanti nella democratizzazione degli strumenti di creazione 3D, tradizionalmente considerati complessi e accessibili principalmente a professionisti con competenze specialistiche. La capacità di generare rapidamente oggetti 3D potrebbe trasformare radicalmente il processo di sviluppo all’interno dell’ecosistema Roblox, dove la creazione di contenuti è fondamentale.

Verso un futuro multimodale e integrato

Per quanto riguarda i dati utilizzati nell’addestramento del modello, Samantha Spielman, portavoce di Roblox, ha rivelato a The Verge che Cube 3D è stato addestrato su “una combinazione di dataset con licenza e disponibili pubblicamente, nonché dati provenienti dall’ecosistema Roblox”.

Ma le ambizioni dell’azienda non si fermano qui. Nelle prossime iterazioni, Cube 3D sarà in grado di generare oggetti utilizzando anche immagini come input. “Diventerà un modello multimodale, addestrato su testo, immagini, video e altri tipi di input – e si integrerà con i nostri strumenti di creazione AI esistenti”, secondo quanto dichiarato da Roblox.

Questa evoluzione verso la multimodalità rappresenta una tendenza crescente nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, dove la capacità di elaborare e generare contenuti attraverso diverse forme di media sta diventando sempre più importante. Per Roblox, l’integrazione di Cube 3D con gli strumenti esistenti potrebbe creare un ecosistema di sviluppo ancora più potente e accessibile.