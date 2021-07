Chevrolet Camaro: presto sarà soltanto elettrica?

La Chevrolet Camaro potrebbe presto essere proposta esclusivamente in versione elettrica. General Motors lavora ad un EV ad altissime prestazioni.

La Chevrolet Camaro, simbolo delle muscle car americane, potrebbe subire una trasformazione radicale. Eh già, perché in queste ore si parla con insistenza della possibilità che il futuro della Camaro sia esclusivamente elettrico.

Insomma, l’attuale generazione con motore endotermico potrebbe venire sostituita da una vettura completamente elettrica. Su questo Ford ha fatto da apripista, quando ha scelto di puntare sul brand Mustang per la sua prima auto elettrica di massa.

I più impallinati di muscle car tradizionali possono tirare un mezzo sospiro di sollievo: se ne parla tra un po’ di anni, non prima del 2024.

Secondo diverse testate del settore, come Autonews, quello che è certo è che General Motors un domani intenda occupare il segmento oggi occupato dalla Camaro con un’auto elettrica ad alte prestazioni, mentre non sappiamo con certezza se la nuova vettura si chiamerà Camaro o se per l’occasione la casa automobilistica preferirà usare un brand inedito.

General Motors ha annunciato un piano d’investimento da 35 miliardi di dollari spalmato in un quinquennio – dal 2020 al 2025. Fondi che andranno a finanziare l’offerta di veicoli elettrici e a guida autonoma della compagnia, e soprattutto lo sviluppo delle batterie Ultium. Entro il 2035 GM dirà addio una volta per tutte alle auto a motore endotermico, iniziando a vendere esclusivamente auto elettriche.