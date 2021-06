General Motors scommette 35 miliardi di dollari su auto elettriche e guida autonoma

General Motors va all-in su auto elettriche e guida autonoma, il colosso statunitense ha annunciato un piano quinquennale da 35 miliardi di dollari, ossia il 75% in più di quanto aveva promesso agli investitori l’anno scorso. Gli investimenti saranno distribuiti da qui al 2025.

General Motors vuole diventare il leader del segmento delle elettriche in Nord America, primato che oggi è detenuto dalla Tesla di Elon Musk.

Il cuore della strategia di GM è rappresentato dalla tecnologia proprietaria Ultium, delle batterie di nuova generazione in grado di offrire una densità energetica estremamente elevata (oltre il 60% in più di quelle attualmente usate dalla casa automobilistica), oltre che un costo per kWh significativamente più basso. In parole povere: offriranno una maggiore autonomia a fronte di costi di produzione – e idealmente anche per il consumatore finale – più bassi.

Quanto alla guida autonoma, oggi General Motors ha già la piattaforma Cruise, un sistema di guida autonoma di livello 2 considerato da parte della stampa specializzata nettamente superiore all’Autopilot di Tesla.

Quattro anni fa General Motors aveva annunciato la sua visione per il futuro dell’automotive: zero emissioni, zero incidenti e zero congestioni stradali. Gli investimenti sul fronte dell’elettrificazione e della guida autonoma avanzata vanno in questa direzione.

