Mustang Mach-E, presto sarà la più veloce Mustang di sempre?

Il futuro del brand Mustang è elettrico. Non ci sono molti dubbi: presto la linea Mustang Mach-E batterà ogni altra Mustang della storia sotto il profilo della pura potenza.

All’inizio bistrattata e trattata con diffidenza, poi amata da un numero crescente di appassionati duri e puri. La Mustang Mach-E, il SUV elettrico con il badge dell’iconico puledro, presto potrebbe annichilire ogni altra Mustang uscita sul mercato.

Non ci credete? Beh, non è difficile da immaginare, come spiega Chris Davies di Slashgear. Il SUV elettrico sta già per ricevere una versione ancora più potente, e le sue performance sono notevoli. Si chiama Mustang Mach-E GT Performance Edition, il nome dice già tutto.

I tempi d’accelerazione da zero a 60 miglia per ora (97 Km/h) passeranno dai 3,8 secondi del modello base ai 3,5 della versione più performante. Già oggi entrambi i modelli battono ampiamente la vecchia Ford Mustang GT350, che le 60 miglia le raggiunge in 3.9 secondi.

L’attuale campione da battere è la Shelby GT500, una bestia in grado di scattare a quella velocità in appena 3,3 secondi. Quanto ci vorrà prima che arrivi una versione ancora più cattiva del SUV elettrico di Ford? Probabilmente molto poco.

Del resto, Ford deve ancora presentare la versione Shelby della Mach-E GT. Che anche il brand Shelby debba cedere alla rivoluzione elettrica è praticamente sicuro, e se ne parla praticamente dal momento della prima presentazione della Ford Mustang Mach-E. Insomma, una questione di ‘quando’ e non di ‘se’. Certo, tutto ha un prezzo, e nel caso della Performance GT più potenza significa anche autonomia ridotta: da 250 miglia (400Km) a 235 (379Km).

Continua a leggere: