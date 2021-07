Tesla Cybertruck: le prime consegne saranno veramente a fine 2021? Sembra sempre più improbabile

Tesla non ha annunciato cambiamenti alla roadmap del Tesla Cybertruck, eppure sembra che non riuscirà a rispettare le tempistiche che si è data nel 2019.

Il Tesla Cybertruck è stato mostrato per la prima volta al mondo verso la fine del 2019. Le prime consegne sulla carta dovrebbero avvenire entro la fine del 2021, ma diversi indizi fanno pensare ad un posticipo nel 2022.

Ad oggi la casa automobilistica non si è espressa pubblicamente sulla questione, ne consegue che la data ufficiale di entrata in produzione e consegna rimane ancora invariata. La produzione del pickup elettrico di Tesla è affidata alla nuova Gigafactory del Texas, che tuttavia deve ancora essere ultimata – nonostante sembri che i lavori stiano procedendo più speditamente di quelli della fabbrica tedesca.

Ma la questione è stata posta – in termini anche piuttosto espliciti – a Tesla, in occasione della pubblicazione dei dati finanziari del secondo trimestre del 2021. La domanda è stata presentata per due volte e per due volte i dirigenti dell’azienda hanno dribblato la questione, senza fornire una risposta esaustiva. La deadline si fa sempre più vicina, ma ad oggi – scrive il magazine Electrek – non sembra che l’entrata in produzione del Cybertruck sia dietro l’angolo.

Insomma, se Tesla riuscisse veramente a consegnare le prime unità del pickup durante l’ultimo trimestre del 2021 ne rimarremmo tutti molto stupiti.

Peraltro, Tesla ha confermato che l’entrata in produzione del Cybertruck avverrà sì nei nuovi stabilimento texani, ma esclusivamente dopo l’entrata in produzione della Model Y. Insomma, non siamo ancora lontanamente vicini all’entrata in produzione e il tempo stringe.