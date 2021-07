MIUI 13 supporterà l’espansione della RAM virtuale? Lo conferma un nuovo report

Dopo alcuni accenni da parte di Xiaomi per quanto concerne il campo della RAM virtuale, la conferma sembra ormai più vicina, e pare che una nuova feature dedicata all’aggiunta di questa nei sistemi dell’azienda cinese sia in arrivo con il nuovo update MIUI 13.

Vi avevamo da poco parlato approfonditamente dell’aggiunta di RAM virtuale nel Redmi Note 10 Pro all’interno di un articolo dedicato, che potete consultare a questo link. Adesso, stando a un report del noto leaker Digital Chat Station, sembra che alcuni telefoni siano pronti per ricevere 3GB di RAM aggiuntivi grazie alla novità del nuovo sistema operativo, su cui però Xiaomi non si è ancora espressa.

Tuttavia, come ripreso sulle pagine di GizChina, sembra che la novità risulterà disponibile solamente per dispositivi con Snapdragon 888, Snapdragon 870 e Snapdragon 865 attraverso MIUI 13, il che non è particolarmente buono se si considera il vero fine dell’aggiunta. La RAM virtuale risulta utile infatti in particolar modo per i dispositivi con pochi GB disponibili di base, e non è certo il caso dei device che ospitano all’interno della scocca i SoC targati Qualcomm elencati. Resta da vedere ovviamente se il rumor verrà confermato dall’azienda, e scoprire se Xiaomi non stia effettivamente pianificando l’aggiunta nel corso del tempo di nuovi modelli compatibili.

La compagnia non ha ancora annunciato ufficialmente MIUI 13, ma stando alle voci di corridoio sembra che l’update sarà disponibile per tutti i telefoni usciti negli ultimi 2 anni, e fra le altre novità si parla anche di poter giocare ai titoli mobile in finestra, nonché di un rilascio ad agosto.

Un ulteriore rumor riguardante Xiaomi ha recentemente approfondito l’arrivo del nuovo caricabatterie HyperCharge 200W super veloce in sviluppo presso l’azienda, che sembra possa entrare in produzione già nel 2022. Vi lasciamo al nostro approfondimento per tutti i dettagli sui recenti report.