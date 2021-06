Redmi Note 10 Pro 5G riceve 2GB di RAM virtuale con il nuovo update

Xiaomi ha pubblicato un update per il suo smartphone Redmi Note 10 Pro 5G (disponibile solo in Cina) che implementa 2GB di RAM virtuale.

Lo smartphone Redmi Note 10 Pro 5G ha ricevuto un aggiornamento a dir poco inaspettato da parte di Xiaomi, il quale ha implementato della RAM virtuale aggiuntiva all’interno del dispositivo. Si tratta di uno smartphone attualmente disponibile solamente in Cina, che potrebbe arrivare in Italia in un secondo momento, ma che in realtà sancisce un traguardo piuttosto importante per Xiaomi.

Parliamo infatti del primo aggiornamento per la RAM virtuale che viene reso disponibile su un dispositivo dell’azienda, e che potrebbe preannunciare l’arrivo di iniziative simili anche per tutti i prossimi flagship, o magari per i modelli già esistenti. Xiaomi ha reso disponibili ben 2GB di RAM aggiuntiva per il Redmi Note 10 Pro 5G con un semplicissimo update del sistema, aumentando il totale di 2GB sia per i modelli da 6GB che per quelli da 8GB.

La RAM virtuale è un’implementazione che ottimizza il contenuto della scocca fino a fornire ulteriori GB aggiuntivi, i quali non vengono ovviamente inseriti a livello fisico, ma possono essere sfruttati dal sistema per gestire al meglio le operazioni. Ulteriori aziende hanno già applicato questa scelta su molti dei propri dispositivi, e anche se Xiaomi non si presenta quindi come un’apripista per la tecnologia potrà sfruttarla per migliorare le performance di nuovi – e potenzialmente vecchi – dispositivi.

Stando a quanto dichiarato sulle pagine di GSMArena, questo potrebbe davvero essere quello che avverrà con gli smartphone che supporteranno MIUI 13, e si tratterebbe quindi di un primo test per scoprire la risposta dello smartphone e il giudizio del pubblico in merito all’aggiunta.

Ci teniamo a specificare che si tratta di informazioni non ufficiali e che andranno confermare da parte di Xiaomi prima di essere ritenute del tutto attendibile. Speriamo che l’azienda non ci faccia aspettare e rilasci una dichiarazione ufficiale per spiegare i suoi piani al più presto.

