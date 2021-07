Dune: trovata la showrunner della serie spin-off di HBO Max

Variety ha annunciato il nome della showrunner che lavorerà alla produzione della serie spin-off di Dune intitolata Dune: The Sisterhood.

23—Lug—2021 / 8:49 AM

Dopo che nel 2019 era stata annunciata la serie TV spin-off di Dune dal titolo Dune: The Sisterhood si era saputo poco e niente a riguardo, ed ora, invece, sembra che la produzione abbia fatto dei passi avanti, tanto da aver trovato la sua showrunner: stiamo parlando di Diane Ademu-John, che ha già lavorato a The Haunting of Bly Manor.

In precedenza era stato annunciato un altro showrunner per Dune: The Sisterhood, ovvero Jon Spaihts (che ha lavorato alla produzione di Prometheus), che sarà, invece, sostituito proprio da Diane Ademu-John, che farà da sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva.

Secondo quanto riferito da Variety la serie spin-off si concentrerà su un misterioso gruppo femminile chiamato Bene Gesserit. Si tratta di un gruppo con straordinarie abilità sia a livello fisico che mentale, capace di cavalcare l’onda degli intrighi politici dell’impero, e che lavorerà ad un piano che le guiderà sul pianeta Arrakis, conosciuto anche come Dune.

La storia di Dune: The Sisterhood farà da prequel al film di Denis Villeneuve che farà il suo esordio al Festival di Venezia, e che verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre. Nel cast Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa e Zendaya.