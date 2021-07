Dune: main trailer italiano per l’atteso sci-fi tratto dal romanzo di Frank Herbert

Arriva anche in italiano un nuovo trailer, di ben tre minuti di durata, per il Dune di Denis Villeneuve, nei cinema a settembre.

Un nuovo trailer, evocativo e promettente, è stato pubblicato per Dune, anche in versione italiana: chi è già un fan della saga letteraria può ora farsi un’idea più precisa di cosa aspettarsi da questa nuova produzione, mentre i neofiti hanno modo di conoscere meglio Paul, Chani, Arrakis e la battaglia per la Spezia.

Vi ricordiamo che Dune (nei cinema italiani dal 16 settembre) è interpretato da un cast stellare composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem, diretto dall’acclamato regista di Blade Runner 2049 e Arrival, Denis Villeneuve.

Questa la sinossi del film:

Viaggio mitico ed emozionante di un eroe, Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvage combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta — una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana — solo coloro i quali sapranno sconfiggere le proprie paure sopravviveranno.

