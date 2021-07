Blue Origin: dove guardare il lancio di Jeff Bezos nello spazio

Il lancio di Jeff Bezos a bordo del razzo di Blue Origin è fissato per domani, scopriamo come guardare il fantastico evento in tempo reale.

Il gran momento è quasi giunto, presto avremo modo di ammirare il lancio di Jeff Bezos nello spazio. L’ormai ex CEO di Amazon partirà nella giornata di domani, all’infuori di eventuali rinvii o imprevisti, che non dovrebbero ormai capitare dopo l’organizzazione che va avanti da tempo. Molti fan dell’uomo e delle sue imprese vorranno sicuramente ammirare l’evento in tempo reale, e per fortuna sarà possibile collegarsi per viaggiare virtualmente insieme a Bezos gratuitamente.

L’evento partirà alle 13 e 30 del 20 luglio, come confermato anche sul sito ufficiale, e vi basterà recarvi al seguente link per visionare la diretta streaming che verrà trasmessa. Come specificato sul portale di Blue Origin, il lancio è previsto tuttavia all’incirca per le 17, un’ora e mezza dopo l’inizio dello streaming, e non ci resterà che scoprire nella giornata di domani quando l’impresa prenderà ufficialmente il via.

Il sito stesso spiega che in seguito al decollo ci sarà una conferenza stampa con gli astronauti sullo stesso sito, probabilmente proprio consecutivamente alla diretta del lancio. Questi commenteranno probabilmente l’impresa e potranno forse fornire ulteriori dettagli in merito al viaggio e a eventuali dettagli di cui non siamo ancora a conoscenza. Viene anche specificato che il lancio sarà nel deserto ovest del Texas e non è previsto che ci siano spettatori in loco.

Considerando l’importanza dell’uomo e dell’evento in questione, saranno sicuramente molti gli utenti che vorranno tifare per Bezos per questa strampalata iniziativa. La conferma della spedizione è arrivata proprio recentemente, e saranno infatti 3 civili a salire sul razzo all’infuori dell’imprenditore. Vi abbiamo parlato approfonditamente della situazione all’interno di un nostro approfondimento dedicato, a cui potete accedere seguendo questo link.

Sapevate che recentemente una petizione contro l’ex CEO di Amazon puntava a non far tornare (in maniera non scherzosa) l’uomo dopo il suo viaggio nello spazio? Questa è stata firmata da moltissime persone, ve ne abbiamo in questo approfondimento.