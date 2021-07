Blue Origin: ricevuto l’OK per trasportare Bezos e 3 persone nello spazio

Bezos e altre tre persone partiranno con il Blue Origin verso lo spazio: ricevuto l'OK per il trasporto dei quattro civili.

Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos (Amazon) ha ricevuto l’OK per trasportare il suo fondatore e tre altre persone verso lo spazio. Il fondatore di Amazon partirà il prossimo martedì insieme al fratello, una pioniera dell’aviazione e un civile che ha vinto un’asta.

Jeff Bezos partirà con il suo razzo New Shepard la prossima settimana dal West Texas, e lo farà con suo fratello Mark Bezos, Wally Funk, 82enne che diventerà la persona più anziana ad essere volata nello spazio e il vincitore di un’asta di beneficenza che ha speso 28 milioni di dollari (che verrranno donati all’organizzazione filantropica Club for the Future, che promuove l’educazione STEM.

Questo sarà il primo lancio per la Blue Origin, che insieme alla compagnia Virgin Galactic saranno le due aziende che si occuperanno di trasportare civili su voli a pagamento. L’OK ricevuto dalla Federal Aviation Administration sarà valido fino ad agosto, poi Blue Origin dovrà richiedere di nuovo il permesso per poter volare.

Il volo di Blue Origin, che vedrà l’utilizzo di una capsula automatica lanciata con un booster riutilizzabile, dovrebbe poter arrivare ad un’altitudine di 106 chilometri, prima di paracadutarsi poi nel deserto. Insieme a Blue Origin e Virgin Galactic, anche Elon Musk con la sua SpaceX ha come obiettivo quello di portare clienti in orbita.

Bezos probabilmente, ora soprattutto che si è allontanato dalla posizione di CEO di Amazon, si dedicherà a Blue Origin e ai viaggi verso l’orbita. L’azienda è stata fondata nel 2000 e ha sede nel Kent, a Seattle. Nel 2009 la compagnia è stata premiata dalla NASA con 3,7 milioni di dollari per il CCDev, un accordo di sviluppo di un concept e di tecnologie per il volo spaziale umano. La seconda fase del programma ha fatto entrare nelle casse della Blue Origin ben 22 milioni di dollari.