Virgin Galactic decollata, è stato un succeso

Per innumerevoli anni abbiamo immaginato un futuro dove i viaggi spaziali, oggi visti come un’esperienza che solo pochi intrepidi possono vivere, potessero divenire una vera e propria attrazione turistica alla portata di tutti, e oggi un importante passo è stato compiuto in tal senso.

Nel corso della giornata odierna, infatti, è stato reso noto che il miliardario Richard Branson – insieme ai due piloti e a tre dipendenti della Virgin Galactic – ha volato in quello che è stato a tutti gli effetti il primo viaggio spaziale a scopo puramente turistico della storia.

Il volo è stato effettuato dalla navicella spaziale Spaceflight Unity 22 ed è durato circa un’ora. L’incredibile viaggio ha avuto inizio alle 16:30 con il decollo del velivolo dalla base della Virgin Galactic posta all’interno dello Spaceport America – situato nel cuore del New Mexico – e si è svolto in completa sicurezza, con un atterraggio avvenuto senza alcuna difficoltà. A seguito della riuscita del tutto, in molti si sono congratulati con la compagnia e con lo stesso Branson per la riuscita del volo.

Nonostante ciò, non sono comunque mancati i contrattempi, relativi in particolare a delle condizioni metereologiche non ottimali che hanno costretto a un ritardo della partenze di circa 90 minuti a causa delle forti raffiche di vento, ma una volta diradatasi la tempesta tutto si è svolto in tranquillità. Per l’occasione, Branson ha dichiarato:

In questo momento sto guardando un bellissimo spazioporto. Congratulazioni a tutti per aver creato un qualcosa di così fantastico.

Prima dell’evento erano stati effettuati vari test per essere certi che il volo potesse svolgersi in sicurezza, compresi tre voli di prova eseguiti sempre dalla Virgin Galactic.

La riuscita dell’evento ha inoltre portato al raggiungimento di un nuovo record, con ben 16 persone che si sono ritrovate contemporaneamente nello spazio – oltre alle sei del volo della Virgin Galactic, vi sono infatti anche i dieci membri che compongono gli equipaggi della Stazione Spaziale Internazionale e della Stazione Spaziale Cinese.