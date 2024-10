Jeff Bezos non si accontenta di spedire pacchi o di vendere voli suborbitali ai ricchi più coraggiosi: il fondatore di Amazon e Blue Origin ha in mente un piano che potrebbe cambiare il concetto stesso di “casa”. All’Ignatius Forum di Washington DC, Bezos ha delineato una visione futuristica in cui l’umanità vivrà in enormi habitat spaziali, nati e cresciuti lontano dal nostro pianeta. La Terra? Diventerà una sorta di riserva naturale, un paradiso da visitare come turisti, al pari di un moderno Yellowstone galattico.

Ma non tutti condividono questa visione. Elon Musk, eterno rivale di Bezos, continua a scommettere su Marte come meta principale per l’espansione dell’umanità. Bezos, invece, pensa che costruire habitat autosufficienti sia molto più sensato che avventurarsi su un altro pianeta. E mentre i due miliardari discutono del nostro futuro interplanetario, resta una domanda: chi ha davvero ragione?

Jeff Bezos: colonie spaziali e la Terra come parco naturale

Durante l’Ignatius Forum di Washington DC – un meeting annuale che riunisce le “menti più acute e le voci più eloquenti per affrontare le questioni contemporanee di etica, esplorazione scientifica, responsabilità morale e affari globali“- Bezos ha teorrizzato una visione audace e decisamente poetica: un futuro in cui le persone nascono e crescono in habitat spaziali, lasciando la Terra a una nuova veste di “paradiso naturale” per i turisti intergalattici.

Questi habitat, che secondo Bezos potrebbero ospitare un milione di abitanti ciascuno, non sarebbero semplici strutture: al loro interno scorrerebbero fiumi, sorgerebbero foreste e vivrebbe una fauna selvatica ricca e diversificata, in un mix di natura e ingegneria umana mai visto prima.

L’idea è chiara: non più soli “coloni dello spazio” su terreni desolati, ma veri e propri residenti di habitat spaziali avanzati, dove vivere e prosperare. “Nasceranno su queste colonie, vivranno su queste colonie e poi visiteranno la Terra come si fa con il Parco Nazionale di Yellowstone,” ha dichiarato il fondatore di Blue Origin, dipingendo un quadro che molti, fino a poco tempo fa, avrebbero considerato fantascienza.

Il confronto con Elon Musk e la scommessa su Marte

Ma c’è una voce alternativa, anzi, una vera e propria controproposta: quella di Elon Musk. Da anni, il fondatore di SpaceX punta su Marte come nuova dimora per l’umanità. Secondo Musk, infatti, spostarsi su un altro pianeta rappresenta l’unica vera soluzione per garantire la sopravvivenza della specie. Per Bezos, invece, colonizzare un ambiente ostile come Marte comporta rischi e difficoltà enormi. In fondo, dice Bezos, perché sforzarsi di adattare un pianeta come Marte, quando potremmo costruire habitat interamente progettati per le esigenze umane?

Questo dibattito tra titani non è solo una competizione personale, ma un confronto tra due visioni molto diverse del futuro dell’umanità. Da una parte Musk, che vede Marte come una possibilità concreta, dall’altra Bezos, convinto che la chiave sia creare colonie autosufficienti.

Verso quale futuro ci muoviamo?

Oggi, entrambe le visioni restano sulla carta o nei progetti pilota, ma la direzione che prenderemo potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di vivere e di esplorare l’universo. Quindi, Marte o le colonie spaziali? È ancora tutto da decidere, ma una cosa è certa: le stelle sono sempre più vicine. Resta da vedere chi le raggiungerà per primo e come.