Jeff Bezos andrà nello spazio, e partono le petizioni per non farlo tornare

In seguito alla conferma di Jeff Bezos di voler andare nello spazio, alcuni utenti hanno avviato petizioni per provare a non farlo tornare.

Già da diversi giorni, Jeff Bezos ha confermato al mondo la sua intenzione di voler salire a bordo di un razzo e di per recarsi nello spazio, finendo per essere protagonista di una missione davvero importante. Mentre moltissimi fan dell’uomo, ricordiamo, imprenditore e fondatore di Amazon, altri non hanno preso particolarmente bene la cosa.

Vuoi per disprezzo verso la persona, vuoi quasi per divertimento, alcuni utenti hanno infatti iniziato a coalizzarsi negli ultimi giorni contro Jeff Bezos, creando delle vere e proprie petizioni per degli obiettivi comuni. Si parla nello specifico di non far tornare l’imprenditore sulla Terra dopo che questo sarà arrivato nello spazio, negandogli quindi la possibilità di rimettere piede sul nostro suolo dopo il volo, ovviamente senza troppi motivi plausibili ad argomentare la decisione.

Si parla principalmente della situazione economica dell’uomo, e di come – stando a chi ha creato le petizioni – i miliardari non dovrebbero esistere. Fra le varie dichiarazioni emergono critiche verso altri imprenditori come Elon Musk, e frasi che spiegano come tornare sulla Terra sia “un privilegio, non un diritto”.

Anche se potrebbe sembrare a primo acchito una trovata solamente buffa, c’è da dire che il successo riscontrato da queste petizioni è davvero sorprendente, e oltre 41.000 persone si sono alleate contro il fondatore di Amazon, firmando per conseguire assieme l’obiettivo. Queste sono partite già qualche giorno dopo le prime dichiarazioni dell’uomo, e le firme continuano a proliferare ora dopo ora, moltiplicandosi a dismisura.

L’uomo ha annunciato l’evento nella giornata dello scorso 7 giugno, e attualmente il decollo a bordo del razzo New Shepard è previsto per il 20 luglio 2021. Non è escluso che prima della partenza Bezos si trovi a commentare la bizzarra situazione, parlando delle sue impressioni in merito alla vicenda.

In un video postato su Instagram l’uomo a dichiarato all’inizio di questo mese: