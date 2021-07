Elon Musk: “il Tesla Cybertruck potrebbe essere un flop, ma non mi interessa”

Elon Musk ha ammesso che il design divisivo del Tesla Cybertruck potrebbe essere un problema, aggiungendo: "ma non mi interessa, sembra progettato dagli alieni".

Giovedì Elon Musk ha ammesso che il Tesla Cybertruck potrebbe essere un flop di vendite. Nonostante ciò, non è minimamente interessato a cambiare l’atipico design del veicolo. “Rimarrà quasi interamente uguale al prototipo mostrato durante la presentazione”, ha detto. “Abbiamo solo aggiustato qualcosa qua e là per migliorarlo”.

Elon Musk ha spiegato che il pickup elettrico, proprio come nel prototipo mostrato nel 2019, non avrà maniglie alle portiere. L’auto riconoscerà il proprietario e aprirà le porte autonomamente. Non è chiaro se questa soluzioni rispetti le norme sulla sicurezza.

Se devo essere onesto, esiste la possibilità che il Cybertruck sarà un flop, banalmente perché non assomiglia a nient’altro di già visto. Non mi interessa. Lo amo alla follia anche se agli altri potrebbe non piacere. Gli altri pickup sembrano tutte copie della stessa cosa, ma il Cybertruck sembra un’auto progettata nel futuro dagli alieni

ha detto.

A settembre Tesla aveva rivelato che il Cybertruck ha già totalizzato oltre 500.000 preordini, una stima non ufficiale più recente parlava di oltre 1 milione di preordini. A scanso di equivoci: si parla di depositi non vincolanti da 100$. Il numero finale, una volta che Tesla busserà alle porte dei clienti per chiedere il pagamento dell’intero importo, potrebbe variare di molto. Il Tesla Cybertruck verrà prodotto nella nuova Gigafactory del Texas.