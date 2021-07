FidelityFX Super Resolution diventa open source, 4 nuovi giochi supportati

AMD ha mantenuto un’importante promessa, aggiornandoci oggi sullo stato della sua tecnologia FidelityFX Super Resolution, che permette di ottimizzare le prestazioni dei videogiochi per aumentare il numero di fps, o migliori possibilità per il lato grafico anche agli utenti con PC meno performanti. Nella giornata di oggi, l’azienda è stata fiera di confermare che 4 nuovi giochi che supportano ufficialmente la tecnologia: Arcadegeddon, Necromunda Hired Gun, Edge of Eternity, e Resident Evil Village.

La vera promessa mantenuta riguarda tuttavia le modalità con cui è possibile accedere al FidelityFX Super Resolution di AMD, che da adesso è ufficialmente diventato Open Source e può essere sfruttato in maniera completamente gratuita da chiunque. L’azienda permette adesso di recarsi sul sito ufficiale (lo trovate al seguente link) per scaricare quanto necessario e prepararsi per implementare il tutto nei propri titoli in sviluppo.

La versione 1.0 supporta attualmente DirectX 12, DirectX 11 e (ovviamente) Vulkan, e l’azienda si impegnerà senza dubbio da oggi per incrementare a dismisura il catalogo di opere che possono vantare come ottima feature la disponibilità del FidelityFX Super Resolution. Sono sempre di più le aziende che si interessano a questa tecnologia, infatti, al contrario del DLSS (accessibile solo grazie all’hardware delle schede video RTX), si tratta di un progetto con orizzonti decisamente più ampi.

Restiamo in attesa di scoprire quanti progetti aderiranno all’iniziativa dopo la lieta notizia che AMD ci ha fornito, sperando che l’utilizzo del FidelityFX Super Resolution diventi sempre più comune con il passare dei mesi.

Recentemente vi abbiamo parlato di uno sviluppatore, che ha parlato delle evidenti differenze fra il DLSS di NVIDIA e l’AMD FidelityFX Super Resolution, spiegando come questa possa risultare molto più semplice da implementare all’interno delle proprie opere. Vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento in merito per tutti i dettagli.