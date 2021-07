Nintendo Switch: scoperto come sistemare il drift dei Joy-Con?

Sin dal debutto di Nintendo Switch nel 2017, il problema del drift dei Joy-Con ha causato non pochi grattacapo a Nintendo, che si è trovata a dover sostituire i controller e ad affrontare diverse azioni non facili da evitare. Mentre non è ancora chiara quale sia la possibile soluzione, in quanto l’azienda non si è espressa all’effettivo in merito, uno YouTuber potrebbe aver scoperto un trucco semplicissimo per sistemare la situazione.

Come potete vedere nel video presente qui di seguito, l’utente ha spiegato in pochissimi passaggi come fermare del tutto il drift, anche se non sappiamo ancora se la soluzione risulti permanente e se sia all’effettivo funzionante. Secondo il video di VK’s Channel, il fenomeno è causato semplicemente da un “allentamento” della levetta, che non ha con il passare del tempo il corretto contatto e finisce per scorrere automaticamente.

Nel breve filmato, in seguito all’apertura del controller, che vi sconsigliamo di effettuare prima di esservi informati sui vari rischi legati alla garanzia e sui possibili danni che questa può causare, lo YouTuber non fa altro che inserire uno spessore sotto la levetta, un piccolissimo cartoncino, richiudendo il tutto esattamente come prima.

Incredibile ma vero, sembra davvero che ci siano voluti oltre quattro anni per arrivarci, ma questa soluzione quasi scherzosa pare funzionare. Restiamo ovviamente in attesa di scoprire notizie ufficiali in merito prima di dare il tutto per vero, assicurandoci che sia davvero un rimedio definitivo al problema, il quale – nel caso – avrebbe davvero dell’incredibile.

Attualmente non sappiamo se il nuovissimo Nintendo Switch OLED risolverà il problema dei Joy-Con, anche se, considerando le dichiarazioni di Nintendo, si tratta di una possibilità alquanto remota. Il caso è recentemente emerso dopo che l’azienda nipponica non ha risposto ad alcune domande piuttosto mirate in merito, come vi abbiamo spiegato nel nostro approfondimento dedicato, potete consultarlo accedendo al seguente link.