Nintendo Switch OLED: i Joy-Con soffriranno il drift? Nintendo non commenta

In seguito all'annuncio di Nintendo Switch OLED e delle novità dei Joy-Con, Nintendo non ha voluto commentare il problema del drift.

Da quando Nintendo Switch OLED è stato annunciato, l’azienda si è preoccupata di confermare tutte le novità del nuovo modello e di parlare anche delle differenze rispetto a quello base. In questo discorso, all’infuori del pannello più grande e della tecnologia OLED, rientrano anche i Joy-Con, che come confermato risulteranno identici rispetto a quelli usati per il modello base commercializzato fino a oggi.

Un dubbio è tuttavia sorto negli utenti, visto che l’ultima ammiraglia di Nintendo è stata particolarmente criticata a causa di un problema dei nuovi controller, che nonostante le moltissime funzionalità utili sono risultati inutilizzabili – o quasi – per molti utenti. Parliamo ovviamente del drift dei Joy-Con, un imprevisto che affligge i dispositivi dal day one e che a distanza di oltre 4 anni Nintendo non è ancora riuscita a combattere a pieno.

Diversi importanti portali, fra cui anche The Verge, hanno provato a chiedere a Nintendo se il problema si sarebbe automaticamente trasmesso anche per i Joy-Con della nuova console, visto che si tratterà come detto dello stesso modello. Purtroppo, l’azienda non ha né confermato né smentito la cosa, il che non è certamente un buon segno, visto che anche il nuovo modello potrebbe a questo punto presentarsi con questo grave difetto.

Per fortuna, Nintendo si occupa di riparare tutti i modelli difettosi gratuitamente, risolvendo quindi il problema e permettendo agli utenti di continuare a divertirsi, ma sarebbe ovviamente meglio se il nuovo modello non comportasse questa pratica e presentasse della tecnologia “rifinita”, il che sembra purtroppo particolarmente improbabile.

Per tutti i dettagli in merito al nuovo Nintendo Switch OLED, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento dedicato, a cui potete accedere seguendo questo link, al fine di conoscere tutte le novità ufficiali mostrate da Nintendo in occasione dell’annuncio.