Nintendo Switch (modello OLED) ufficialmente annunciata da Nintendo

La attendevamo da tanto e, alla fine, Switch Pro è arrivata… o perlomeno, è arrivato un nuovo modello di Nintendo Switch che monta il tanto chiacchierato schermo di nuova generazione. Vi presentiamo tutti i dettagli relativi a Nintendo Switch (modello OLED)!

La famiglia Nintendo Switch sta per espandersi di nuovo. Con Nintendo Switch (modello OLED), disponibile dall’8 ottobre, i giocatori avranno un’ulteriore opzione per godersi il vasto catalogo di titoli per Nintendo Switch: il debutto avverrà in concomitanza con Metroid Dread, il seguito di Metroid Fusion recentemente annunciato.

Nintendo Switch (modello OLED) ha dimensioni simili a quelle di Nintendo Switch, ma include uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato. Nintendo Switch (modello OLED) è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 GB di memoria interna e altoparlanti integrati con audio migliorato per le modalità portatile e da tavolo. Proprio come Nintendo Switch, Nintendo Switch (modello OLED) permette agli utenti di giocare sulla TV e condividere i controller Joy-Con per dare vita a divertenti sessioni multiplayer.

Inoltre, come Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch (modello OLED) offre una grande versatilità, consentendo di giocare in casa e fuori casa. Al lancio della console sarà disponibile anche un set che include una custodia per Nintendo Switch (modello OLED) e una pellicola protettiva per lo schermo della console.

Nintendo Switch (modello OLED) introduce miglioramenti per tutte le tre modalità di gioco di Nintendo Switch:

Modalità TV: con la console Nintendo Switch (modello OLED) inserita nella base, è possibile giocare ai titoli per Nintendo Switch sullo schermo della TV. Utilizzando la porta LAN integrata, gli utenti hanno a disposizione un ulteriore metodo per collegarsi online.

Modalità da tavolo: aprendo lo stand sul retro della console è possibile utilizzare lo schermo integrato per giocare in multiplayer con i due controller Joy-Con inclusi. Lo stand regolabile più largo permette di posizionare in modo ancora più stabile la console e rende inoltre possibile scegliere l’angolo di visualizzazione preferito.

Modalità portatile: gli utenti possono portare la console dovunque vadano e giocare in multiplayer locale* o online** con gli amici. Lo schermo OLED da 7 pollici produce colori intensi con un contrasto elevato.

Al lancio, la console sarà disponibile in due colori:

Nintendo Switch (modello OLED) bianco, con controller Joy-Con bianchi, corpo principale della console nero e base bianca.

Nintendo Switch (modello OLED) rosso neon/blu neon, con controller Joy-Con rosso neon e blu neon, corpo principale della console nero e base nera.

Tutti i controller Joy-Con per Nintendo Switch esistenti sono compatibili con questo nuovo modello. Inoltre, Nintendo Switch (modello OLED) permette di giocare all’intero catalogo di titoli per Nintendo Switch.

Chiunque acquisti questa nuova console e desideri trasferire i propri giochi scaricabili e dati di salvataggio da un altro Nintendo Switch può trovare maggiori informazioni sul processo di trasferimento sulla pagina “Come trasferire i tuoi dati utente” della sezione Servizio al consumatore.

L’annuncio della nuova console, come dicevamo, era atteso da tempo ma oggi è giunto assolutamente inaspettato, lontano da eventi o presagi di alcun tipo: ci aspettavamo un qualche Nintendo Direct apposito in cui sarebbe stata svelata a sorpresa.

Oltretutto, si tratta ad ogni modo “solo” di un nuovo modello della console docked, con alcune migliorie sensibili più che altro in portatilità, ma senza potenziamenti hardware che vadano a impattare sulle prestazioni in game della console: non la “PRO” che in molti attendevano insomma, ma sicuramente il modello di riferimento per l’acquisto da questo autunno in poi.