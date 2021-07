LG non venderà gli iPhone in Corea, salta il matrimonio con Apple

LG non venderà iPhone all'interno della sua catena LG Best Shop. L'accordo rischiava di stravolgere il mercato dell'elettronica di consumo in Corea.

LG non venderà iPhone in Corea, le trattative sono saltate a causa delle pressione dei negozi di elettronica di piccole e medie dimensioni.

Dopo l’uscita di LG dal mercato degli smartphone, in Corea era nata una trattativa tra il colosso coreano ed Apple. La mela morsicata voleva presidiare le quote di mercato abbandonate da LG, e quest’ultima era ben felice di aiutare l’azienda americana mettendo a disposizione la sua enorme rete – ben 400 punti vendita – di negozi fisici.

Idealmente ogni LG Best Shop – questo il nome della catena diffusissima in Corea – avrebbe avuto al suo interno un piccolo Apple Store, con iPhone, iPad e altri accessori. Per l’azienda di Cupertino sarebbe stato di un colpaccio. Peccato che l’accordo sia saltato, come riporta in queste ore la stampa locale.

LG ha scelto di tirarsi indietro dopo le enormi pressioni da parte delle aziende minori del settore dell’elettronica di consumo, terrorizzate dal possibile impatto del matrimonio tra Apple e la catena Best Shop sulla salute dei negozi di elettronica minori.

Nel 2018 LG, proprio per sbilanciare il mercato, aveva promesso di vendere esclusivamente i suoi prodotti all’interno della catena Best Shop, in modo da evitare un possibile accentramento della distribuzione dei prodotti di elettronica all’interno di pochi colossi della vendita retail. L’accordo aveva suscitato anche l’attenzione del Governo.