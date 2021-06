LG e Apple verso l’intesa: l’azienda coreana venderà iPhone nei suoi negozi fisici

LG e Apple pronti ad una storica alleanza in Corea del Sud: gli oltre 400 store di LG presto avranno al loro interno un Apple Store in miniatura.

LG e Apple lavorano ad un’alleanza. Il colosso coreano metterà a disposizione di Apple la sua rete di 400 negozi coreani. Ogni punto vendita avrà al suo interno un piccolo Apple Store in miniatura. Alla mela morsicata fa gola: Apple vuole sconfiggere Samsung in casa sua.

Come raccontavamo poche settimane fa, Samsung e Apple si stanno contendendo quel che rimane dell’impero di LG. Il brand non è mai andato granché bene fuori dai confini nazionali, ma in Corea del Sud era uno dei più apprezzati dai consumatori. Dopo la scelta di non produrre più smartphone, le sue quote di mercato hanno iniziato a fare gola ai colossi rivali. Per il momento Samsung sembra in netto vantaggio, ma questo significa che Apple non sia intenzionata a giocare aggressivamente per portarsi a casa il più alto numero di clienti di LG possibile.

Apple, ad esempio, ha iniziato ad offrire una speciale supervalutazione su tutti gli smartphone LG più recenti. L’offerta vale esclusivamente in Corea del Sud, dove i clienti – consegnando in permuta il vecchio telefono – ricevono una iper-valutazione di circa 200€, più il valore dello smartphone.

Ma ora Apple potrebbe contare su una risorsa in più: l’enorme rete di negozi fisici di LG. Il colosso coreano sarebbe infatti interessato a stringere un accordo con la mela morsicata, mettendo a disposizione la sua rete di negozi per vendere l’hardware di Apple.

In Corea del Sud la catena LG Best Shop conta oltre 400 punti vendita. Ogni LG Best Shop presto potrebbe avere al suo interno un Apple Store in miniatura, una sezione interamente dedicata alle novità della mela morsicata, tra iPhone, Apple Watch e iPad.

La trattativa è ancora in corso: sembra che Apple sia interessata a mandare dei dipendenti di sua formazione all’interno dei negozi di LG, mentre quest’ultima preferirebbe mantenere il suo staff. Molto probabilmente presto le due parti raggiungeranno una qualche forma d’intesa, anche se non è ancora chiaro quando. Secondo il sito Business Korea, l’alleanza trai due brand potrebbe partire già verso la fine di luglio.