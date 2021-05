Apple: smartphone LG in permuta con super-valutazione, sfida a Samsung per i clienti rimasti orfani

L’uscita di LG dal mercato degli smartphone ha lasciato un vuoto che i big non vogliono lasciarsi sfuggire. Apple in Corea ha annunciato una nuova promozione, accettando per la prima volta la permuta degli smartphone di LG per acquistare un nuovo iPhone ed offrendo ai clienti una super-valutazione.

LG ha sede a Seul e la Corea è sempre stata uno dei mercati più importanti per il brand. È anche la patria di Samsung, motivo per cui Apple ha più di qualche motivo per ‘giocare sporco’ nel tentativo di rubare terreno ai suoi più importanti concorrenti.

Apple offrirà una super-valutazione di circa 110€, oltre al valore dello smartphone. La mela morsicata non avrà vita facile: Samsung ha annunciato una promozione molto simile e i consumatori coreani sembrano avere una preferenza per il sistema operativo Android. Non a caso un’indagine di mercato, scrive Phone Arena, sostieen che oltre l’80% dei possessori dell’LG V50 ThinQ hanno scelto di sostituire il loro telefono per un device della linea Samsung Galaxy.

Apple continua ad investire molto nel mercato coreano, ad inizio dell’anno ha aperto un secondo Apple Store nella capitale, Seul.

Oggi Samsung domina il mercato domestico con oltre il 65% delle quote, segue Apple con il 21%. Prima della chiusura della divisione, LG era terza con il 13% delle quote di mercato.

