iPhone 13 sempre più vicino, ma l’iPhone 12 continua ad essere un successo di vendite

Nonostante l'iPhone 13 sia sempre più vicino, le vendite fenomenali dell'iPhone 12 non si fermano. "Gli indicatori non segnano un calo della domanda" dice JP Morgan.

I volumi di vendita dell’iPhone 12 non si fermano, nonostante la generazione successiva sia sempre più vicina. A rivelarlo è un report di JP Morgan.

Nonostante i rumor, nonostante l’hype crescente per l’iPhone 13, l’attuale generazione di smartphone di Apple continua a riscuotere successo – e i prezzi in calo sono d’aiuto. L’iPhone 12 è lo smartphone di maggiore successo di Apple da diversi anni a questa parte. In pochi mesi ha superato 100 milioni di unità vendute, con un record in termini di velocità di vendita che Apple non vedeva dai tempi dell’iPhone 6 – ossia il primo grande cambio di design della linea. Un successo, notano gli analisti, che è dettato almeno in parte dai nuovi schermi Oled e dal 5G.

“Ci sono pochi indicatori che mostrano un arresto delle vendite in vista dell’iPhone 13”, si legge nella nota inviata da JP Morgan agli investitori. Apple può contare su un importante vantaggio rispetto ai principali produttori di smartphone Android: la sua posizione privilegiata sul mercato ha di fatto ridotto di molto le incertezze e i ritardi provocati dalla crisi mondiale dei semiconduttori. La produzione continua senza sosta e gli iPhone 12 continuano a rimanere in stock.

A guidare le vendite è l’iPhone 12 base, segue l’iPhone 12 Pro Max – leader negli USA – e quindi l’iPhone 12 Pro. Male l’iPhone 12 Mini, che non è riuscito a conquistare la maggioranza dei consumatori.