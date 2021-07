iPhone 12 da record: oltre 100 milioni di unità consegnate, si torna ai numeri dell’iPhone 6

iPhone 12 da record. Apple torna ai fasti dell'iPhone 6, superando le 100.000 unità vendute in 7 mesi. Non succedeva da 7 anni.

L’iPhone 12 ha fatto breccia nel cuore dei consumatori, è lo smartphone di Apple più venduto dai tempi dell’iPhone 6. Complessivamente, l’ultima generazione dell’iPhone ha venduto oltre 100 milioni di unità. Un risultato sorprendente, se si considera che è stato raggiunto in appena sette mesi.

È la prima volta in 7 anni, l’ultimo vero e proprio iPhone di “massa” di Apple risale al 2014, anno del leggendario iPhone 6, uno dei più apprezzati di sempre. L’iPhone 11 aveva superato la soglia dei 100 milioni di modelli venduti in nove mesi, due mesi in più.

Ottime le vendite dell’iPhone 12 Pro Max, il modello più costoso, che da solo rappresenta il 29% del totale delle vendite globali, dato che sale al 40% se prendiamo in riferimento esclusivamente il mercato statunitense. Male invece l’iPhone 12 Mini, che già sapevamo rappresentare una fetta piuttosto marginale delle vendite di Apple.

Proprio la preferenza per il modello high-end, con margini più alti, a parità di volumi di vendita avrebbe portato a ricavi superiori del 22% rispetto all’era dell’iPhone 11.

Ad aiutare le vendite, scrivono gli analisti di Counterpoint Technology, sarebbero stati due fattori in particolare: 5G e display OLED. Una combo che avrebbe spinto molti consumatori a rinnovare il proprio smartphone, acquistando il nuovo modello della Apple.