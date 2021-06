iPhone 12 Mini: Apple interrompe la produzione, fine dei giochi?

Apple avrebbe interrotto completamente la produzione del suo iPhone 12 Mini, di fatto ponendo fine al suo ciclo vita.

Che l’iPhone 12 Mini non stesse andando benissimo – o quantomeno in linea con le aspettative – era chiaro da tempo, quello che non sappiamo è se la prima performance deludente sia sufficiente per convincere Apple a rinunciare alla nuova linea. In altre parole, non sappiamo se ci sarà un iPhone 13 Mini.

La probabile interruzione alla produzione dell’iPhone 12 Mini era stata anticipata da JP Morgan lo scorso febbraio. Il report menzionava la possibilità che Apple interrompesse la produzione verso la seconda metà del 2021, un pronostico che si è dimostrato accurato.

La conferma del fatto che l’iPhone 12 Mini non sia più in produzione ci arriva da TrendForce, azienda di consulenza di Taiwan. Secondo alcuni precedenti report, ricorda XDA Developers, la versione compatta rappresentava appena il 5% delle vendite della nuova linea di iPhone 12. Insomma, numeri davvero troppo deludenti per giustificare il prolungamento del suo ciclo vita.

Apple, ad ogni modo, non ha rimosso il device dal suo store ufficiale. L’azienda dovrebbe continuare a vendere l’iPhone 12 Mini fino all’esaurimento dell’inventario.

Per il momento i principali rumor sostengono che Apple voglia fare un secondo tentativo, ipotizzando che il prossimo settembre l’azienda presenterà un iPhone 13 Mini. In questo scenario, sarà interessante vedere quali accorgimenti verranno presi per rendere l’iPhone compatto più appetibile ai consumatori. Ricordiamo che esiste anche l’ipotesi che l’iPhone 13 Mini diventi un’esclusiva di alcuni mercati selezionati.