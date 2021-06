iPhone 13, torna la versione rosa: non si vedeva dal 2013

Apple potrebbe proporre l'iPhone 13 anche in una versione rosa. Non succedeva dal 2013, ecco cosa si dice.

21—Giu—2021 / 10:03 AM

Apple ci riprova. Secondo un nuovo rumor, l‘iPhone 13 verrà venduto anche in una versione rosa. Una novità? Non proprio. Oggi gli iPhone 12 vengono venduti in sei diversi colori: bianco, blu, verde, nero, (Product)RED e viola.

La versione viola è arrivata solo recentemente, a diversi mesi di distanza dalla presentazione dello smartphone. Forse è proprio stato il successo di questa versione ad aver spinto Apple a puntare nuovamente su un colore dal gusto marcatamente femminile. L’ultima volta che abbiamo visto un iPhone rosa correva l’anno 2013. Era uno dei colori ufficiali dell’iPhone 5c.

La settimana scorsa Apple ha registrato sette diversi modelli dell’iPhone 13 con i seguenti codici: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 e A2645. La notizia ha lasciato il pubblico con più di qualche dubbio, dato che con la solita divisione (iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max) in quattro differenti modelli lascerebbe un grande assente. Apple di solito divide i codici in versione USA e versione internazionale. A rigore dovrebbero essere otto i modelli registrati – e non sette.

Secondo Phone Arena questo potrebbe significare che l’iPhone 13 Mini non arriverà in tutti i mercati. Potrebbe essere un’esclusiva del mercato USA, oppure di alcuni mercati internazionali selezionati – magari dove il 12 Mini aveva ottenuto buoni risultati di vendita. Esistono comunque altre spiegazioni plausibili.