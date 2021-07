NFT, il mercato dei crypto-collezionabili è ancora in perfetta salute: in 6 mesi vendite per 2,5 miliardi di dollari

Il mercato dei Non-Fungible Token non se la passa così male, dopotutto. Da gennaio a giugno sono state registrate vendite per 2,5 miliardi di dollari.

I Non-Fungible Token? Un mercato in grado di registrare vendite per 2,5 miliardi di dollari in appena sei mesi. Sono questi i numeri del settore della crypto-arte, anche se è importante fare alcuni importanti distinguo.

Per volumi di vendita, i collezionabili più gettonati si posizionano nella fascia media del mercato: trai NFT più amati del pubblico ci sono quelli legati al mondo sportivo, come NBL TOP SHOT. Nei primi sei mesi dell’anno sono stati generati e venduti 367.129 NFT classificati come collezionabili – figurine, gif, bubble head virtuali -, 299.684 collezionabili sullo sport – figurine del Baseball, higlights dell’NBL e GIF della WWE -, mentre l’arte occupa numeri relativamente più piccoli, fermandosi a 124.188 NFT prodotti e venduti.

Il report, firmato dal portale specializzato NonFungible.com, mostra un mercato meno sofferente di quanto emerso lo scorso aprile, quando sembrava che il mondo dei NFT avesse ricevuto una forte battuta d’arresto, con una diminuzione delle vendite e dei prezzi medi.

Solamente nel mese di giugno, il portale OpenSea ha generato vendite per 150 milioni di dollari. Il volume delle transazioni è cresciuto del 25% rispetto a dicembre del 2020, uno dei periodi di picco del settore.

Forse è finita l’epoca delle vendite pluri-milionarie battute da case d’asta come Christie’s, ma la community di appassionati si mantiene attiva, premiando artisti di media fama e brand. Insomma, forse c’è una distribuzione più equa dell’hype e della spesa dei collezionisti.