WWE e il crypto-collezionabile di The Undertaker

La WWE sta per mettere in vendita quattro NFT dedicati a The Undertaker, chi si aggiudicherà il più costoso vincerà anche un'esperienza da VIP a Wrestlemania.

Anche la WWE sale sul treno dei Non-Fungible Tokens. La più importante federazione di sport entertainment celebra la leggenda del wrestling The Undertaker con un collezionabile virtuale emesso, certificato e tracciato attraverso la blockchain.

Come abbiamo visto nelle scorse settimane, ormai sono diverse le aziende che hanno abbracciato la nuova mania rilasciando collezionabili NFT di vario tipo: dalle pringles al gusto crypto, alle gif ultra-limitate brandizzate Taco Bell. A dominare il settore, ad ogni modo, è NBA TOP SHOPT — rimaneggiamento delle classiche carte da collezione del basketball in chiave moderna.

Sembra che il momentum dei primi giorni di questa nuova moda —con opere digitali vendute a cifre pluri-milionarie— stia per giungere al termine. Ultimamente il fenomeno dei NFT ha visto calare drasticamente sia il numero che il valore medio delle transazioni. Poco importa, evidentemente esistono ancora diverse compagnie che hanno qualche cartuccia da sparare.

The Undertaker, assieme a John Cena e Hulk Hogan, è uno dei volti più riconoscibili della storia della WWE, federazione che lo ha visto sotto contratto per ben 30 anni. The Undertaker è stato otto volte campione dei pesi massimi ed è anche l’unico wrestler a poter vantare una serie di 21 vittorie di fila a Wrestlemania, il più importante evento annuale della WWE. Il becchino si è ritirato ufficialmente dalla scena a novembre del 2020, solamente poche settimane prima aveva vinto contro AJ Style in uno specialissimo Boneyard match — che verosimilmente sarà ricordato come uno dei match più innovativi e cinematografici della storia della WWE.

Gli NFT di The Undertaker saranno messi in vendita a 5 ore dalla pubblicazione di questo news, si possono acquistare qui. In totale sono divisi in quattro classi: da bronzo a platino. Proprio quest’ultimo tier offre una serie di perk imperdibili: da un video personalizzato registrato da The Undertaker in persona alla possibilità di vivere un’esperienza da VIP a Wrestlemania nel 2022 o 2023. Si parte da 100$ per i non-fungible token bronzo per arrivare ai 10.000$ di partenza (è un’asta) del collezionabile platino.