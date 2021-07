The Last of Us: la serie TV sarà composta da dieci episodi

Il produttore esecutivo Craig Mazin ha rivelato che la serie TV dedicata a The Last of Us sarà composta da dieci episodi.

C’è molta curiosità attorno al progetto dedicato alla serie TV su The Last of Us, e con la produzione che sta andando avanti ogni informazione che arriva in più non fa che aumentare l’interesse degli appassionati: da poco è stato rivelato che il telefilm di HBO sarà composto complessivamente da dieci episodi.

A rivelarlo è stato il produttore esecutivo Craig Mazin, durante il podcast Scriptnotes podcast. Mazin ha parlato del fatto che la serie su The Last of Us avrà cinque registi per dieci episodi complessivi. Il produttore ha anche dichiarato che le prime tre puntate sono già state completamente scritte. Non è stato ancora chiarito quanto questa stagione coprirà rispetto alla storia del videogioco.

La serie realizzata da HBO adatterà il popolarissimo videogioco di Sony Playstation, e sarà sviluppata dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, e da Neil Druckmann. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog realizzeranno la serie TV, tratta dal videogioco di Naughty Dog per PlayStation.

I due registi che realizzeranno alcuni degli episodi sono Jasmila Žbanić e Ali Abbasi, mentre Kantemir Balagov lavorerà sull’episodio pilota.

