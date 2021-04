The Last of Us: trovati i registi della serie TV

HBO ha scelto i registi che si alterneranno sugli episodi della serie TV su The Last of Us, e che subentreranno a Kantemir Balagov dopo il pilot.

Sembra che siano stati trovati i registi della serie TV dedicata a The Last of Us: stiamo parlando di Jasmila Žbanić che è conosciuta per aver lavorato al film nominato agli Oscar intitolato Quo vadis, mentre Ali Abbasi ha lavorato al lungometraggio Border.

Non è stato chiarito come i due registi si alterneranno sui vari episodi di The Last of Us. Per il pilot era stato chiamato in causa Johan Renck, che però ha dovuto rinunciare per altri impegni di lavoro. A dirigere l’episodio pilota sarà, invece, Kantemir Balagov.

Il cast dei protagonisti della serie TV, fino ad ora, è formato da Pedro Pacal, Bella Ramsey e Gabriel Luna.

La serie realizzata da HBO adatterà il popolarissimo videogioco di Sony Playstation, e sarà sviluppata dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, e da Neil Druckmann. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog realizzeranno la serie TV, tratta dal videogioco di Naughty Dog per PlayStation.

Druckmann e Mazin faranno da produttori esecutivi; Carolyn Strauss sarà l’altra produttrice esecutiva, assieme al presidente di Naughty Dog Evan Wells, Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, ed a Rose Lam.