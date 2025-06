Galassia dello Scultore: uno scatto mozzafiato mostra dettagli inediti

Gli astronomi dell’Osservatorio europeo astrale catturano un’immagine piuttosto dettagliata della Galassia dello Scultore. L’obiettivo? Comprendere al meglio tutto quello che c’è da sapere sulle stelle, il gas e la polvere che si trova al loro interno.

Per tanto tempo gli astronomi hanno catturato immagini davvero meravigliose delle galassie che ci circondano, ma lo scatto di adesso supera di gran lunga tutte le altre. La Galassia dello Scultore si trova a 11 milioni di anni luce dalla Terra e molti la conoscono come la NGC 253.

Diffuse nuove immagini della Galassia dello Scultore

Stando a quanto è emerso dalle parole di Enrico Congiu, ricercatore presso l’Osservatorio europeo australe ESO che ha guidato un nuovo studio di astronomia e astrofisica, la galassia è tanto vicina ha permetterci di risolvere la sua struttura interna e studiarne gli elementi costitutivi con un dettaglio davvero incredibile.

I ricercatori, al fine di generare una mappa dettagliata della Galassia dello Scultore, hanno dichiarato di averla osservata per circa 50 ore. Hanno utilizzato lo strumento Multi Unit Spectroscopic Explorer, che è stato installato sul Very Large Telescope dell’ESO. Tutti gli elementi che si trovano all’interno della Galassia, costituiti da gas, stelle e polvere, emettono luce in diversi colori.

Le normali immagini di una galassia contengono soltanto pochi colori, mentre la nuova immagine ne presenta un migliaio. Questa immagine così tanto dettagliata, darebbe modo agli astronomi di poterla ingrandire e studiarla nelle singole regioni in cui formano le stelle. L’immagine dettagliata della Galassia dello Scultore ha aiutato gli astronomi ad individuare 500 nuove nebulose planetarie.

Gli astronomi sostengono che adesso potranno utilizzare la mappa dettagliata della Galassia dello Scultore per osservare come il gas fluisce e cambia la composizione per formare le stelle. La Galassia dello Scultore è stata già osservata diverse volte, è molto luminosa e molto grande e si può facilmente individuare con un binocolo in condizioni ideali.