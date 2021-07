LEGO Ideas Seinfeld 21328, presentato il nuovo set LEGO dedicato alla sit-com americana

Era il 5 luglio 1989 (in Italia arriverà solo il 6 novembre 1995) quando veniva trasmesso il primo episodio (di 180 totali) della sitcom Seinfeld sulla rete televisiva americana NBC ed oggi, a trentadue anni di distanza, per celebrare l’anniversario, il Gruppo LEGO annuncia il nuovo set LEGO Ideas Seinfeld 21328.

Il set, come già visto per The Big Bang Theory o FRIENDS, ripropone l‘appartamento di Jerry così come era lo stage originale delle riprese televisive all’interno del quale ritroviamo le cinque minifigure protagoniste delle storie con i loro abiti anni ’90:

Jerry Seinfeld

George Costanza

Cosmo Kramer

Elaine Benes

Newman

Oltre ai vari oggetti di scena immediatamente riconoscibili dai fan della serie tv, troviamo anche il palcoscenico per il cabarettista Jerry ed il palo del Festivus.

Il set, composto da 1326 pezzi, sarà disponibile per i membri VIP su LEGO Shop dal 21 luglio al prezzo di 79,99 Eur ed avrà come target di riferimento gli AFOL 18+. Dal 1° agosto invece sarà disponibile per tutti gli utenti.

Il progetto appartenente alla Third Review 2019, era stato annunciato vincitore il 23 giugno 2020 assieme alla macchina da scrivere, vista qualche settimana fa, ed assieme alla casa di Mamma ho perso l’aereo.

Ultima nota relativa al set è il nome del progettista originale, ovvero il famoso australiano Brent Waller che già abbiamo apprezzato per la Ecto-1 21108 sempre LEGO Ideas e per quello che ne è conseguito con la caserma dei Ghostbusters ma soprattutto per l’attesa del progeto Season in Time Calendar del BrickLink Designer Program.

Di seguito il comunicato stampa dell’annuncio.

LEGO Ideas 21328 Seinfeld

Il nuovo set LEGO® Ideas Seinfeld celebra l’iconica sitcom creata da Jerry Seinfeld e Larry David

Il set viene rivelato nell’anniversario del primo episodio dell’iconico spettacolo comico – 5 luglio 1989

Il set LEGO Ideas è stato progettato dall’AFOL Brent Waller, di Brisbane, in Australia, e include l’appartamento di Jerry, un palco e i cinque personaggi iconici

I fan della sitcom classica degli anni ’90 Seinfeld possono ora ricreare alcune delle scene più iconiche della serie con il nuovo set LEGO® Ideas Seinfeld del Gruppo LEGO. Con l’appartamento di Jerry Seinfeld, un palcoscenico costruibile per il fumetto e un palo del Festivus, il set ispira i costruttori a rivivere i momenti più classici della serie.

L’attesissimo set è stato creato dall’AFOL Brent Waller, di Brisbane, Australia, tramite la sua presentazione sulla piattaforma LEGO Ideas®, un’iniziativa LEGO che prende nuove idee che sono state immaginate e votate dai fan e le trasforma in realtà.

Quindi, che tu voglia rivivere la storia di Festivus, la scena del portafoglio o la riparazione, gli intricati oggetti di scena e le caratteristiche del set ti riportano direttamente a New York negli anni ’90, consentendoti di creare il tuo spettacolo personale “About Nothing” grazie ai mattoncini.

L’AFOL Brent, che è il co-fondatore di una società di videogiochi, amava LEGO da bambino, ma è stato reintrodotto ad esso da adulto e combinato con la sua abilità di artista 3D ha iniziato a progettare le sue creazioni LEGO – inclusa la creazione del set di Seinfeld. Parlando del design, Brent ha detto: “Ho amato Seinfeld negli anni ’90 e recentemente li ho rivisti tutti. Ho pensato che fosse una parodia che non esistesse un set LEGO Seinfeld, quindi ho fatto uno sforzo per risolverlo e realizzare la migliore interpretazione possibile dell’appartamento di Jerry e della banda. La sfida più grande è stata cercare di inserire il maggior numero di dettagli dallo spettacolo in cucina, tutti gli armadi, gli oggetti nell’armadio e sui piani di lavoro. Ma sono molto orgoglioso di come è andata a finire“.

Alcune delle caratteristiche immediatamente riconoscibili includono: la cucina con bancone costruibile, frigorifero, microonde, forno e altro ancora; soggiorno con divano; tavoli; un ufficio; un palcoscenico costruibile per il cabarettista Jerry e un palo del Festivus, che ispirano insieme ricordi di momenti comici dei 180 episodi dello spettacolo!

Il set contiene 5 minifigure ispirate agli iconici personaggi principali e un notevole impiegato delle poste dello spettacolo; Jerry Seinfeld, George Costanza, Cosmo Kramer, Elaine Benes e Newman sono tutti vestiti con abiti iconici degli anni ’90.

Federico Begher, vicepresidente del marketing globale di The Gruppo LEGO, ha commentato: “La piattaforma LEGO Ideas è un ottimo modo per i fan di condividere le loro idee con noi e la loro passione per un tema particolare. Non solo Brent aveva un desiderio personale di creare questa build, ma altri fan erano d’accordo e ha ottenuto i 10.000 voti della community necessari per consentirci di considerare la possibilità di crearla in un prodotto. Seinfeld è una classica sit-com e un’icona culturale che era enorme negli anni ’90 e resiste ancora oggi alla prova del tempo. La combinazione dei personaggi stravaganti e la nostalgia dello spettacolo è perfetta per LEGO e quando abbiamo visto il progetto sapevamo che dovevamo realizzarlo. Sono così entusiasta di vedere come questo è stato portato in vita in forma LEGO e l’attenzione ai dettagli dai mobili ad alcuni degli accessori delle minifigure“.