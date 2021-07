LEGO Capanno da giardino è il nuovo diorama estivo di Norton74

Per l'estate 2021 l'artista LEGO Andrea Lattanzio, Norton74, ci mostra il capanno da giardino della Sig.ra Magda.

L’ultima opera dell’artista LEGO italiano Andrea Lattanzio, Norton74, per l’estate 2021 è un diorama naturalistico, come ormai ci ha abituato Andrea, e rappresenta un capanno diroccato, ma ancora utilizzato, in uno sperduto giardino con al centro il vero protagonista della scena: un gigantesco albero che esce dal tetto.

Il tutto nasce dai vari giri di Andrea nei negozi di giardinaggio o vivai dentro ai quali si trova sempre una grande varietà di colori e forme delle piante che si trovano al loro interno e che riporta alla mente di Andrea le immagini di vecchie baracche.

Il diorama raffigura un capanno con la classica forma di un fienile americano ed è circondato da fiori e piante di ogni tipo e, osservandolo bene, si può notare la proprietaria, la Sig.ra Magda mimetizzata perfettamente nel diorama.

Come sempre le opere di Norton74 ci mostrano un uso differente di parti LEGO adibite ad altro utilizzo o con sue tecniche particolari ed anche in questo diorama Andrea ha dato sfogo alla sua fantasia.

Quella forse più spettacolare è l’uso degli slope e plate bianchi per la pavimentazione esterna, incastrati con la tecnica SNOT (Stud Not On Top) che prevede di usare pezzi ruotat di 90 gradi e mostrano il bordo piuttosto che il lato superiore dove solitamente sono presenti gli stud.

Vediamo poi uno spaventapasseri realizzato con artigli che simulano la paglia, bar ed il cappello, nemmeno a dirlo, della minifigure collezionabile dello spaventapasseri.

Molto particolare è anche il reggivaso sulla sinistra, creato usando le rocce rotanti provenienti dalla minifigure Marvel di Sandman oppure il retino da pesca sulla parete destra usato come portafiori e subito sotto a questo l’uso del Flowerpot della serie Scala e Belville usato sempre come vaso per i fiori e già visto nell’opera LEGO Giardino d’inverno.

Infine è da notare la cariola in primo piano sulla destra realizzata con vari elementi LEGO usati in modo sapiente, e l’oblò della facciata ripreso dal suo precedente Blue Cottage.

Vediamo infine gli scatti di Andrea dedicati allo schizzo iniziale fatto su carta per fissare l’idea del diorama e riprodurlo in mattoncini e le varie fasi del work in progress per realizzare il progetto finale.