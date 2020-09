Giardino d’inverno: l’opera di Norton74 che non sembra LEGO

L’ultima creazione di Norton74, Andrea Lattanzio, è il Giardino d’inverno, che lo ha visto impegnato nell’uso di pezzi prelevati dalle linee LEGO Scala, Belville e Fabuland.

Il diorama di Andrea ripropone in versione LEGO un ambiente casalingo noto come “Giardino d’inverno“, una zona della casa in cui potersi rilassare osservando la flora fuori dalle finestre, scaldandosi con la luce del sole che penetra dalle finestre.

Quello di Andrea è stato realizzato utilizzando svariati pezzi presi dai vecchi temi LEGO Scala (soprattutto), Belville e Fabuland ed esce un po’ dalla confort zone che Andera si è creato in questi ultimi anni con le sue MOC a tema automobilistico o paesaggistico in scala minifigure.

Infatti il suo giardino d’inverno, essendo costruito con i pezzi dei temi citati, è ovviamente fuori scala rispetto alle minifigure LEGO.

Ha utilizzato un’ampia gamma di colori che troviamo nelle piante e nei fiori che lo rendono molto “caldo”.

Dal tema Scala, Andrea ha utilizzato:

le due sedie

la valigia posta in alto sul mobile

i due cesti di vimini

il tappeto in primo piano

il premio appeso alla parete

i due annaffiatoi e i vasi di colore salmone e blu

Notevole anche la disposizione del gatto che attende una mossa falsa del topo sulla sedia.

Dalla serie Fabuland invece potete trovare la macchina fotografica e l’annaffiatoio rosso mentre le gambe del tavolino in primo piano sono attaccate all’appendi asciugamani sempre del tema Scala.

Infine rimanendo in tema di “gambe” ed NPU (New Part Usage), troviamo delle mazze da hockey e delle scope che sorreggono piccoli tavolini all’interno della stanza.

Come sempre la cura dei dettagli nelle opere di Andrea raggiunge livelli estremamente elevati, e qui ancora di più grazie alla scala più grande rispetto al solito.

Scoprite voi ora gli altri pezzi usati