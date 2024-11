Come mai il metallo sembra più freddo del legno anche se la temperatura apparentemente è la stessa. Questa è una domanda che sicuramente vi sarete posti sin da piccolini, alla quale molto probabilmente non avete mai trovato una risposta. Effettivamente, il metallo a primo impatto sembra molto più freddo rispetto al legno, soprattutto se fuori non fa poi così tanto caldo.

Se ti dovessi trovare fuori, immaginando di toccare un albero ed una panchina, in teoria la temperatura dovrebbe essere la stessa, visto che si trovano entrambi nello stesso ambiente ed esposti alla stessa temperatura. Ma sarà davvero così? Senza pensarci più di tanto, verrebbe da pensare che la panchina è più fredda rispetto all’albero, ma perché? Dietro tutto questo c’è una spiegazione.

Ecco perché il metallo sembra più freddo del legno

Il metallo ed il legno posizionati nel medesimo posto hanno la stessa temperatura. Ma perché a primo impatto il metallo ci sembra più freddo? A darci una spiegazione è stato Derek Muller, in un video che risale al 2012 e pubblicato sul suo canale Youtube Veritasium.

Quando tocchi qualcosa, in realtà non senti la temperatura. Senti la velocità con cui il calore viene condotto, verso di te o lontano da te.

Queste le parole di Muller, che parla quindi di conduttività termica. Detto questo, i metalli in realtà non sono più freddi rispetto ad altri oggetti, esposti alla stessa temperatura, ma semplicemente non la percepiamo. Ciò che percepiamo quando tocchiamo un metallo è quanto quest’ultimo riesce ad allontanare l’energia termica dal nostro corpo, proprio per via della composizione molecolare.