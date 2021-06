Quentin Tarantino conferma il ritiro da regista dopo il prossimo film

Quentin Tarantino è prossimo ad appendere il ciak al chiodo, e nell’ultima apparizione a Real Time with Bill Maher ha confermato la sua intenzione di chiudere con la carriera da regista con il suo prossimo film. Si tratta di un ritiro annunciato da tempo, considerando che Tarantino ha già detto in passato che avrebbe smesso con il decimo film.

Queste sono le parole di Quentin Tarantino che parla del ritiro da regista dopo il prossimo film:

Conosco la storia della cinematografia, e so che da qui in poi i registi non fanno meglio rispetto a quanto abbiano fatto in passato. […] Lavorare per trent’anni di fila facendo tanti film, così come ho fatto, non equivale a ciò che hanno fatto altre persone, ma posso comunque dire che si tratta di una lunga carriera. Ed ho dato tutto quello che avevo dentro.