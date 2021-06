REV-1: il robot fattorino che consegna le pizze ad Austin

Parte ad Austin la prima prova generale per REV-1, un robot progettato per consegnare il cibo. È piccolo e si sposta sulle piste ciclabili.

Si chiama REV-1 ed è un robot fattorino: consegnerà le pizze per conto del ristorante Flying Pizza ad Austin, in Texas. Il robot è stato prodotto da una startup chiamata Refraction AI ed è uno dei tanti prodotti per automatizzare le consegne che hanno iniziato a fare la loro comparsa per le strade e i marciapiedi americani nel corso degli ultimi anni.

Si muove grazie a tre ruote ed è stato programmato per spostarsi usando soprattutto le piste ciclabili, dove viaggia ad una velocità massima di 7 Km/h. Non è perfettamente autonomo ma viene controllato da remoto. Questo almeno durante una prima fase di testing. In alcuni video diffusi dall’azienda si può vedere un operatore in pettorina gialla seguire il robot per accertarsi che la consegna vada per il meglio.

Il robot è piuttosto compatto e misura 1,37 metri in altezza e 1,37 metri in lunghezza. Dimensioni che non si distanziano eccessivamente da quelle di una persona in bici. Un singolo robot può consegnare fino ad un massimo di sei buste piene di cibo. Ovviamente le pizze vengono mantenute alla giusta temperatura, mentre uno sportello a parte fa da frigo, mantenendo fresche le bibite.

Per il momento sono quasi sempre dei test, ma sempre più aziende lavorano ad un domani dove un gran numero di ordini verranno processati dai robot – e non dai fattorini in carne ed ossa. Sempre rimanendo nell’ambito delle pizze, troviamo anche la Nuro, una startup che ha stretto un accordo di collaborazione con Domino’s Pizza, mettendo a disposizione della catena il suo robot N2. Vista così, sembra che un domani gli studenti (e non solo) dovranno trovare un altro modo per sbarcare il lunario.