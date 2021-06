The Killer: le riprese del film Netflix di David Fincher inizieranno in autunno

Il nuovo film di David Fincher, intitolato The Killer, inizierà le riprese in autunno a Parigi. Il lungometraggio sarà sviluppato da Netflix.

Inizieranno in autunno a Parigi le riprese del nuovo lungometraggio di David Fincher, intitolato The Killer, che verrà sviluppato per la piattaforma streaming Netflix. L’attore protagonista di The Killer sarà Michael Fassbender.

La fotografia verrà curata da Erik Messerschmidt, mentre la sceneggiatura sarà realizzata da Andrew Kevin Walker, che lavorerà sull’adattamento del fumetto di Alexis Nolent, da cui è tratto The Killer. Si sa che questo film doveva essere adattato da Fincher da ben 14 anni, e che inizialmente doveva essere sviluppato da Paramount, e che successivamente è stato affidato alla piattaforma Netflix.

Il fumetto è stato pubblicato a partire dal 1998 fino al 2013, e segue le vicende di un assassino, che cerca di tirarsi fuori dalle conseguenze politiche provocate da un incarico ricevuto. Dopo essersi ritirato in Messico, il killer sarà tirato in mezzo ad una situazione che coinvolgerà a livello politico Cuba, il Venezuela e gli Stati Uniti. La storia quindi è un thriller che si rifà molto alle vicende di tensioni politiche a livello mondiale avvenute durante gli anni Settanta.

Ricordiamo che David Fincher viene dal successo di Mank, anch’esso distribuito su Netflix, che ha ottenuto grandi consensi da parte della critica, e che ha guadagnato due premi Oscar.