Microsoft vale 2.000 miliardi di dollari, merito dell’hype per Windows 11?

Microsoft entra a far parte dell’esclusivo club delle 2 trillion companies, l’azienda vale ufficialmente 2.000 miliardi di dollari. La notizia arriva a solamente 24 ore dall’attesa conferenza che mostrerà il futuro di Microsoft, con la presentazione del tanto atteso Windows 11.

Già, ma un club quanto esclusivo? Beh, molto: l’unica altra azienda ad aver superato un market cap (numero d’azioni per il loro valore individuale) di 2.000 miliardi è Apple, che aveva raggiunto questo traguardo per la prima volta solamente lo scorso agosto. Microsoft allo stato attuale è la seconda azienda americana per capitalizzazione di mercato. Amazon, per il momento, si ferma ad 1.660 miliardi di dollari.

Da gennaio ad oggi le azioni Microsoft sono salite del 20%. Certo, c’è l’attesa per Windows 11, un importante punto di svolta per il futuro di Redmond, ma a far volare la compagnia è stato soprattutto il business del Cloud: ricavi per 41,7 miliardi di dollari solamente nel primo trimestre, con un incremento del 19% su base annua.

Dal 2019 – l’anno del superamento dei 1.000 miliardi – ad oggi, Microsoft ha praticamente raddoppiato la sua capitalizzazione di mercato.

Nel frattempo l’attesa per Windows 11 rimane alta. Nella giornata di domani Microsoft presenterà il suo nuovo sistema operativo, che in parte è già stato rivelato negli ultimi sette giorni. L’azienda di Redmond ha ufficialmente chiesto a Google di rimuovere dall’indicizzazione del motore di ricerca i link per scaricare l’ISO del nuovo sistema operativo.